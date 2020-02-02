Быстрая реакция Казахстана впечатляет - Госсекретарь США о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делает США, чтобы помочь Казахстану в профилактике распространения коронавируса, рассказал Государственный секретарь США Майк Помпео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на вечер 1 февраля, ведется обследование 46 потенциальных случаев заболевания (в Казахстане - корр.). Быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса, впечатляет. Тот факт, что протяженность вашей границы с Китаем порядка 1100 миль, или 1800 километров, безусловно вызывает обеспокоенность», - сказал Майк Помпео на пресс-конференции в МИД РК.

По его словам, Центр по профилактике и контролю за заболеваниями (Centers for Disease Control and Prevention ) работает и в Казахстане.

«Мы помогаем Минздраву (Казахстана) осуществлять мониторинг потенциальных случаев заболевания. Представляем руководства по профилактике и контролю за заболеваниями на русском языке для вашего Правительства, делимся опытом и лабораторными материалами с целью обеспечения проведения анализов в соответствии с международными стандартами, правильной диагностики. Через USAID предоставляем средства личной защиты для работников лабораторий и медицинского персонала. Делаем все возможное для оказания помощи американцам, пострадавшим от вируса, и то же самое сделаем для наших друзей в Казахстане, чтобы справиться с этой проблемой. Мы продолжим оказывать помощь в этих вопросах», - подчеркнул М. Помпео.