-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:19
-
-
вчера 19:48
-
вчера 19:43
-
-
-
-
-
-
-
Быстрая реакция Казахстана впечатляет - Госсекретарь США о коронавирусе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делает США, чтобы помочь Казахстану в профилактике распространения коронавируса, рассказал Государственный секретарь США Майк Помпео, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По состоянию на вечер 1 февраля, ведется обследование 46 потенциальных случаев заболевания (в Казахстане - корр.). Быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса, впечатляет. Тот факт, что протяженность вашей границы с Китаем порядка 1100 миль, или 1800 километров, безусловно вызывает обеспокоенность», - сказал Майк Помпео на пресс-конференции в МИД РК.
По его словам, Центр по профилактике и контролю за заболеваниями (Centers for Disease Control and Prevention ) работает и в Казахстане.
«Мы помогаем Минздраву (Казахстана) осуществлять мониторинг потенциальных случаев заболевания. Представляем руководства по профилактике и контролю за заболеваниями на русском языке для вашего Правительства, делимся опытом и лабораторными материалами с целью обеспечения проведения анализов в соответствии с международными стандартами, правильной диагностики. Через USAID предоставляем средства личной защиты для работников лабораторий и медицинского персонала. Делаем все возможное для оказания помощи американцам, пострадавшим от вируса, и то же самое сделаем для наших друзей в Казахстане, чтобы справиться с этой проблемой. Мы продолжим оказывать помощь в этих вопросах», - подчеркнул М. Помпео.
- США высоко оценили работу Казахстана по возвращению граждан из боевых зон
- Вместе с казахстанцами Наццентр экстренной медицины эвакуировал из Уханя граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении
- Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя
- Начались переговоры Мухтара Тлеуберди и Майка Помпео в Нур-Султане
- Минздрав РК ввел усиленный контроль на всех участках границы в связи с коронавирусом
- Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана