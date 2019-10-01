Бырганым Айтимова избрана заместителем председателя Совета сенаторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-депутат Бырганым Айтимова избрана заместителем председателя Совета сенаторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на senate.parlam.kz.

В ходе первого заседания Совета сенаторов, которое прошло 30 сентября в столице, Бырганым Айтимова была избрана заместителем председателя Совета сенаторов, а секретарем Совета – сенатор Нурлан Кылышбаев.

Отмечается, по итогам заседания был утвержден План работы Совета сенаторов.

Айтимова Бырганым Сариевна - казахстанский государственный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019), Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций (2007—2013) и Министр образования и науки Республики Казахстан (2004—2007).

Окончила Уральский педагогический институт имени А. С. Пушкина по специальности учитель английского языка, юридический факультет Казахского государственного Национального университета им. аль-Фараби по специальности юрист.

После окончания института в 1974—1976 годах работала преподавателем в средней школе в Уральской области, затем, в 1976—1979 годах, секретарём комитета комсомола совхоза, заведующей сектором, заведующей отделом Уральского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1979 году избирается первым секретарём Уральского городского комитета ЛКСМ Казахстана, а в 1981 году — первым секретарём Уральского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1983 — секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана.

С 1987 по 1990 — заместитель председателя правления Казахского отделения Советского детского фонда.

В 1990—1993 — работала в должности председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по делам молодежи.

В 1993—1996 — министр по делам молодежи, туризма и спорта.

В январе-октябре 1996 года — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

С октября 1996 — посол Казахстана в Израиле, затем — Италии.

С 14 мая 2004 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 13 декабря 2004 года — Министр образования и науки Республики Казахстан.

С февраля 2007 — назначена Постоянным Представителем Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций.

В том же году стала послом Республики Казахстан на Кубе[1].

26 августа 2013 года была освобождена от должностей Постоянного представителя Казахстана при ООН и посла Казахстана в Республике Куба по совместительству и назначена депутатом сената.