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Было больно, но страна сдала экзамен – председатель филиала «Жас Отан»

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Января 2022, 18:25
Было больно, но страна сдала экзамен – председатель филиала «Жас Отан»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская молодежь поддерживает действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Председатель КОФ МК «Жас Отан» Ержан Хамитов выразил слова поддержки от имени молодых карагандинцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начало года было не простым для нашей страны, весь Казахстан захлестнули массовые беспорядки, в некоторых городах бесчинствовали бандформирования. Было очень больно. Но страна сдала экзамен. Откровенно говоря, Казахстан был на грани утраты территориальной целостности. И в нашем городе прошла мирная акция протеста в поддержку Жанаозена, я лично тоже присутствовал на месте ее проведения. Все прошло мирно, без происшествий. За что хочу поблагодарить наших жителей, карагандинцев», - сказал Ержан Хамитов.

Также председатель Карагандинского областного филиала МК «Жас Отан» выразил надежду на лучшее будущее после реформ.

«Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил в Мажилисе, с пакетом реформ. Также произошло историческое событие, был избран новый Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов. Уверен, что грядущие реформы положительно скажутся на социально-политическом развитии страны. В скором времени завершится антитеррористическая операция, все мародеры и лица, причастные к беспорядкам, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Дорогие земляки, призываю вас сохранять общественный порядок, ни в коем случае не поддаваться провокациям и строго соблюдать комендантский час», - добавил председатель КОФ МК «Жас Отан».

Карагандинская область   Нур Отан   Молодежь   Караганда   ЧП-2022  
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