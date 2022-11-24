Были созданы все условия для проведения честных выборов - спикер Сената

24 Ноября 2022, 10:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, заявил, что Парламенту предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот очень важный для нашей страны период народ проголосовал и сделал свой выбор в пользу стратегических инициатив Главы государства и строительства Справедливого Казахстана. Созданы все необходимые условия для проведения открытых и честных выборов. Отечественные и международные наблюдатели констатировали, что голосование прошло в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Эти выборы подтверждают, что наша страна вступила в новый этап своего развития. Теперь нам предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны. Мы все вместе должны реализовать приоритеты предвыборной программы Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания палаты.

20 ноября состоялись выборы Президента РК. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.