Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Были созданы все условия для проведения честных выборов - спикер Сената

24 Ноября 2022, 10:47
Были созданы все условия для проведения честных выборов - спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, заявил, что Парламенту предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот очень важный для нашей страны период народ проголосовал и сделал свой выбор в пользу стратегических инициатив Главы государства и строительства Справедливого Казахстана. Созданы все необходимые условия для проведения открытых и честных выборов. Отечественные и международные наблюдатели констатировали, что голосование прошло в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Эти выборы подтверждают, что наша страна вступила в новый этап своего развития. Теперь нам предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны. Мы все вместе должны реализовать приоритеты предвыборной программы Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания палаты.

20 ноября состоялись выборы Президента РК. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


Теги:
Новости по теме
Вопросы качественной и доступной социальной защиты граждан обсудили в Сенате
Озвучиваемые БДИПЧ ОБСЕ оценки являются рекомендациями - замглавы МИД РК
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: в Сенате обсуждают законопроект
Читайте также
Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед
Вопросы качественной и доступной социальной защиты граждан обсудили в Сенате
Для нас важно мнение народа Казахстана - спикер Мажилиса
Озвучиваемые БДИПЧ ОБСЕ оценки являются рекомендациями - замглавы МИД РК
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: в Сенате обсуждают законопроект
СМИ РК соблюдали принцип равного освещения кампаний кандидатов - миссия БДИПЧ ОБСЕ
Лидеры стран Ближнего Востока поздравили Президента Казахстана с переизбранием
Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень
Новости партнеров
Популярное
1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
2 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
3 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
4 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
5 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме

Лента новостей