Были созданы условия для международного мониторинга за выборами - наблюдатели от СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов озвучил результаты наблюдения за подготовкой и проведением внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Леонид Анфимов, перед миссией стояла задача оценить избирательную кампанию на соответствие национальному законодательству и оказать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

В составе миссии были аккредитованы представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего 196 наблюдателей, 10 из которых работали на долгосрочной основе.

«В ходе мониторинга выборов мы ознакомились с деятельностью государственных органов, обеспечивающих подготовку и проведение избирательной кампании – Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Провели встречи с руководством предвыборных штабов всех политических партий, участвовавших в избирательной кампании. Долгосрочные наблюдатели от СНГ взаимодействовали с организаторами выборов и получали от них необходимую информацию. Миссия отмечает, что в республике созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами», - сказал Леонид Анфимов на пресс-конференции в ЦИК РК.

«Эксперты штаба миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ провели анализ избирательного законодательства Республики Казахстан. В нем сказано о положениях, позволяющих организовывать и проводить выборы открыто и гласно на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании с опорой на систему независимых избирательных органов», - заявил он.

Миссия отмечает большую работу Центральной избирательной комиссии по организации избирательного процесса, проведению обучающих семинаров для территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, а также для представителей предвыборных штабов политических партий, средств массовой информации, сотрудников правоохранительных органов и региональных call-центров.

«По мнению наблюдателей от СНГ, Центральная и нижестоящие комиссии предприняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства. Продемонстрировали высокий профессионализм и должный организационный уровень завершившейся электоральной кампании», - отметил Леонид Анфимов.

По мнению наблюдателя миссии, процедура составления и уточнения списков обеспечила необходимые условия для реализации права граждан Республики Казахстан на участие в выборах.