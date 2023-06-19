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Была теплой и открытой – Мурат Нуртлеу о встрече с Александром Лукашенко

Автор:  
Анеля Касымова
19 Июня 2023, 16:10
Была теплой и открытой – Мурат Нуртлеу о встрече с Александром Лукашенко Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу описал встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, как теплую и открытую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что находится в Беларуси с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РБ Сергея Алейника. Важным в поездке Мурат Нуртлеу считает обсуждение перспектив двухсторонних отношений, а также разработка конкретного плана по дальнейшему развитию казахстанско-белорусского сотрудничества.

«Конечно же, самая важная глава моего визита – это аудиенция у белорусского лидера, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Во время встречи вместе со своим дорогим коллегой доложили о ходе развития двухсторонних отношений между Казахстаном и Беларусью. Остановились на важных вопросах политического диалога торгово-экономического сотрудничества, обсудили международную обстановку, наше взаимодействие в рамках многосторонних структур, по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. У нас общие видения. Поэтому, встреча была теплой, открытой, доверительной, и для нас, конечно, как главам внешнеполитического ведомств теперь предстоит очень большая работа», - сказал Мурат Нуртлеу журналистам после встречи с президентом Александром Лукашенко.

Он добавил, что отношения между странами традиционно всегда отличались теплотой и наличием большого потенциала для дальнейшего развития.

Ранее сообщалось, что официальный визит заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу стартовал сегодня с церемонии возложения цветов на площади Победы. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи подчеркнул, что Казахстан всегда может рассчитывать на поддержку.

Анеля Касымова


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