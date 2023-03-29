Была мысль снять свою кандидатуру с выборов – Даулет Турлыханов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственные мероприятия идут. Он несовершеннолетний парень, еще раз скажу. Я перед четой Черновых извинился, готов был оказать помощь в их лечении, если они травмированы. Но, к сожалению, звонков от них не получал. В ближайшее время узнаете результаты следствия», - сказал Даулет Турлыханов в кулуарах Мажилиса.

Депутат заверил журналистов, что не вмешивается в процесс.

«Есть информация последняя, что они хотят пойти на примирение. Пусть следственные органы дадут оценку, потом дальше будем смотреть. Когда это случилось, я как родитель просил встречи с ними, встретился, сначала извинился, предложил помочь с лечением», - отметил он.

Даулет Турлыханов заявил, что подумывал снять свою кандидатуру с выборов.

«Я пришел работать на благо своего народа. В течение месяца я встречался с жителями, коллективами многих учреждений. Мои участники штаба собирали заявления в виде жалоб, существующих проблем. Мы составили перечень вопросов: нехватка школ, больниц, вопросы многодетных матерей», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что семью юристов Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство». По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим.