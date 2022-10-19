Был справедливым и отзывчивым - о подвиге офицера противопожарной службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители Алматы традиционно 20 мая возлагают цветы к обелиску, установленному в память о пожарных - героях, отдавших жизни в борьбе с огнем. О подвиге одного из них поведает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди людей в форменной одежде, в день принесения бойцами противопожарной службы присяги, можно заметить Ларису Сафаргалиеву. Она приходит поддержать молодых ребят, возлагающих на себя большую ответственность. Ее брат Сафаргалиев Ильшат Фирдаусович героически погиб 23 мая 1989 года в возрасте 29 лет в звании капитана, выполняя свой служебный долг.

У пожарного остались жена и двое детей. О любимом брате Лариса вспоминает с болью в сердце, хоть и прошло уже 33 года с того трагического дня. Для многих он стал примером мужества и отваги.

Ильшат Фирдаусович родился в Алма-Аты. С детства мечтал стать пожарным. После 10 класса последовал за своей мечтой и окончил Алма-Атинское пожарно-техническое училище МВД СССР. Учебу закончил с отличием в звании лейтенанта. Для повышения квалификации Ильшат поступил на факультет высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР в Ташкенте.

«Когда его спрашивали в детстве, он отвечал: «Буду пожарным». Это опасная профессия, даже обучение оказалось опасным для него. Человек шел к своей мечте и добился цели. О нем всегда отзывались положительно. Ильшат был справедливым, отзывчивым человеком и всегда помогал людям. По мере своей возможности, никому ни в чем не отказывал. На работе его ценили как добросовестного и честного сотрудника. Все относились к нему с большим уважением», - делится Лариса Сафаргалиева.

Ильшат Сафаргалиев увлекался радиотехникой и был заведующим фотолабораторией. Во время обучения в Ташкенте участвовал в ликвидации пожара на участке Газли. После окончания учебы получил звание капитана. Честный и добросовестный, он был назначен дознавателем в Алматы. С 1981 года работал в управлении пожарной охраны управления внутренних дел на различных должностях. За годы службы в органах он приобрел немалый авторитет у товарищей, был всегда в гуще событий, для многих являлся примером.

«Сколько бы ему не предлагали переступить черту справедливости и честности, он оставался всегда верным своей службе», - поделилась Лариса Сафаргалиева.

В 1988 году в МВД были завезены первые компьютеры марки «Микроша». Ильшат Фирдаусович получает одним из первых в то время знания ЭВМ, после чего его назначают преподавателем учебного пункта УПО Алма-Атинского горисполкома - капитаном внутренней службы.

«Ильшат всегда хорошо разбирался в технике. Еще в школьные годы он «с закрытыми глазами» ремонтировал радиолы, и даже большие радиоприемники. Увлекался фотографией. Когда он поступил в училище, за хорошие достижения в учебе брата назначили заведующим фотолабораторией. Он знал, как написать программы ЭВМ и использовать их по назначению. Спустя годы эти навыки передались от отца к сыну Ильзату, который также умело применяет свои знания компьютерной техники», - поделилась Лариса Сафаргалиева.

Ильшат Сафаргалиев мог бы сам обучать детей тем навыкам, которые он приобрел за годы обучения. Однако, случившийся пожар изменил судьбы многих людей. Совершенно случайно Ильшат Фирдаусович оказался в гуще событий во время дежурства.

Это случилось 20 мая 1989 года, произошло столкновение состава с тремя грузовыми вагонами «Казстройматериалы». После удара возник чудовищный пожар. Все пожарные, находившиеся в эпицентре взрыва, получили сильнейшие ожоги. Первым погиб на глазах товарищей младший сержант внутренней службы Еркин Искаков. В тяжелом состоянии вывезли с места происшествия Ильшата Сафаргалиева, Куралхана Аккулова, Михаила Маликова, Сейла Алимтаева, Владимира Никуленко.

Благодаря личному героизму и мужеству пожарных, несмотря на потери среди личного состава, они смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи, а также спасти жизнь многих горожан Алма-Аты.

Круглосуточно действовал созданный при Министерстве здравоохранения Казахской ССР координационной штаб. Личный состав Алматинского гарнизона круглосуточно нес дежурство в больнице и был готов в любую минуту пожертвовать всем необходимым. И все же горькие сообщения продолжали поступать. Сафаргалиев Ильшат Фирдаусович умер 23 мая 1989 года в возрасте 29 лет, в звании капитана, выполнив свой долг. У него остались жена и двое детей.

«Ильшат был для меня и другом, и братом, и отцом. Мама воспитывала нас одна. Я не чувствовала, что он мой старший брат. С самого детства у нас были теплые и дружеские отношения. Мы полностью доверяли друг другу. Это для меня была большая потеря. Я ощутила пустоту в сердце. И сохранила очень хорошие отношения с супругой брата, никогда не называла ее невесткой, а только сестрой», - говорит Лариса Сафаргалиева.

Отметим, что Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество огнеборцы посмертно были награждены орденом Красной звезды. Подвиг, который они совершили, навсегда останется примером беззаветного служения своему делу для всех спасателей Алматинского гарнизона. Их потомки, а также руководство ДЧС каждый год чтут память тех, кто ценой своей жизни спас Алматы от массового возгорания, грозившего уничтожить полгорода.

«Очень приятно, что о нем так тепло вспоминают его коллеги и друзья. Очень жаль, что он ушел из жизни совсем молодым. У него всегда было стремление к развитию. Никто не мог и подумать, что такое горе может случиться в нашей семье. Но видимо судьба распорядилась по-своему. Свой долг он выполнил до конца, пожертвовав своей жизнью», - поделилась Лариса Сафаргалиева.

К спасателям и пожарным во все времена относились с глубоким уважением. Каждый день они рискуют своей жизнью, а их жены тихо молятся, провожая мужей на работу.

«Какое мужество нужно иметь, чтобы лицом к лицу встречаться с огнем. Я всегда восхищалась отважными людьми. Ценой своей жизни они спасают наш жизни. Каждый день они совершают большой подвиг. Хочется пожелать им добра, крепкого здоровья, счастья и как можно меньше трагедии. Чтобы ни одна мать не пролила ни единой слезинки за своего сына, мужа, брата», - пожелала Лариса Сафаргалиева.

Спустя три десятилетия многие дети героев продолжили службу в противопожарной охране. Переняли профессиональные навыки своего отца - Айдын Искаков, сын Еркина Искакова, Асель Алимтаева, дочь Сеиля Алимтаева. Они продолжают службу по сей день в ДЧС города Алматы. Ильзат Сафаргалиев перенял любовь к компьютерной и медийной технике, трудится в сфере журналистики.