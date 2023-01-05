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Был очень отважным - мама погибшего во время январских событий полицейского

5 Января 2023, 13:06
Был очень отважным - мама погибшего во время январских событий полицейского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мама младшего сержанта Нурбосына Алмасова, погибшего в ходе январских событий в Алматы, рассказала о сыне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уроженцы Жамбылской области, а живем в Талгаре Алматинской области. Он работал в Бостандыкском полицейском отделе. Он работал всего лишь 8 месяцев, но у него с детства была мечта работать полицейским. Он у меня был очень отважным, храбрым, он был жизнерадостным человеком», - вспоминает Гульсум Сейталиева.

По словам матери, 4 января прошлого года она проводила сына на работу, пока было тихо в тот момент.

«Мы были в городе, когда возвращались, увидели разъяренную толпу. Я испугалась, звоню сыну, он мне сказал: «Все хорошо, мама». 5 числа они были внутри департамента, защищали – митингующие нападали на Бостандыкский участок, защищали два-три дня. Находились внутри. 4 января утром последний раз видела сына живым», - сказала журналистам мама полицейского.

«Он у меня самый младший: двое девочек, и двое сыновей. 27 лет ему было, собирался в марте жениться, у него была девушка, она и сейчас навещает нас», - поделилась Гульсум Сейталиева.

По ее словам, убийцу сына все еще не нашли, по делу еще идет следствие.

Ранее глава МВД сообщил, что во время январских событий погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.


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