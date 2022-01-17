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Был ли запрет студентам посещать мирные митинги - ответ МОН

17 Января 2022 13:50
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Был ли запрет студентам посещать мирные митинги - ответ МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев прокомментировал вопрос журналиста о том, может ли ли руководство вузов запрещать студентам посещать мирные митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Адлета Тойбаева, вузы не запрещали студентам посещать мирные митинги.

«Официальной информации у нас нет. Высшие учебные заведения такую работу не проводили. Подобной угрозы со стороны руководства университета, насколько нам известно, не было. Еще раз повторюсь, на тот период наши студенты были на каникулах. Минимальное количество студентов оставалось в общежитиях по республике, многие из них были иностранными гражданами. Поэтому подобной информации не обладаем. Если есть информация по конкретному вузу, мы обязательно проверим», - прокомментировал глава Департамента высшего и послевузовского образования.

Ранее Адлет Тойбаев ответил на вопрос, принимали ли участие студенты вузов и колледжей в прошедших митингах.

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#Образование   #Общество   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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