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Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры

22 Декабря 2022, 19:56
Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре прокомментировали информацию о допросе заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рустам Абдрахманов находится в департаменте полиции Алматинской области. Он является свидетелем по делу о рейдерстве, подозреваемым не признан. Был допрошен, проведены следственные мероприятия», - сказал начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Сагиев, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Генпрокуратуры также уточнил, что обыск не производился, и телефон у него не изымали.

Ранее в СМИ сообщалось, что якобы по месту жительства заместителя начальника департамента полиции Алматинской области полковника Рустама Абдрахманова прошел обыск.


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