Бык убил 67-летнего рыбака в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Два несчастных случая произошло в СКО в один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В один день 10 июля в Северо-Казахстанской области зарегистрированы две смерти от несчастных случаев. В Есильском районе 60-летний мужчина погиб при падении с лошади. В Акжарском районе возле реки бык симментальской породы напал на 67-летнего рыболова. Отлучившийся на время пастух, вернувшись, обнаружил раненого. Сельчанин, получивший множественные травмы, скончался в районной больнице.

По обоим фактам сотрудники районных отделов полиции провели проверки, назначены экспертизы, цель которых исключить версию о криминальном характере происшествия. Случай в Акжарском районе лишний раз показывает опасность бродячего скота. Пастух понес взыскание по части 2 статьи 408 Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение правил выпаса, повлекшее причинение ущерба здоровью. Всего с начала года по данной статье составлено 1229 протоколов.

«В спецзагоны до установления владельцев было отогнано 3225 голов скота. Настоятельно просим жителей области соблюдать требования законодательства, не допускать вольного выпаса и соблюдать осторожность в обращении с животными», – отметил начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.