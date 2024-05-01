Китайский автомобильный гигант BYD столкнулся с падением прибыли из-за снижения спроса на электромобили и ценовой войны на крупнейшем автомобильном рынке мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Компания сообщила, что за первые три месяца ее прибыль составила $630 млн, что более чем на 47% ниже, по сравнению с предыдущим кварталом.

BYD конкурирует с Tesla Илона Маска за звание крупнейшего продавца электромобилей в мире. Американский гигант вернул себе этот титул ранее в этом месяце после того, как проиграл своему китайскому сопернику в конце прошлого года.

Компания BYD сообщает, что продала чуть более 300 000 аккумуляторных электромобилей за первые три месяца, что меньше рекордных 526 000 в последнем квартале 2023 года.

Также BYD и ее соперники вовлечены в ценовую войну в Китае, поскольку они конкурируют за долю рынка в условиях замедления экономического роста.

Китайская компания, которую поддерживает Berkshire Hathaway американского инвестора Уоррена Баффета, снизила цены на некоторые свои последние модели, пытаясь привлечь покупателей.

Для того чтобы смягчить удар от снижения спроса в Китае, BYD также стремится выходить на новые рынки.

Производитель экспортировал 240 000 автомобилей в 2023 году и планирует значительно увеличить эту цифру в этом году. Однако агрессивное продвижение на зарубежные рынки вызвало недовольство в США и Европе, где правительства стремятся защитить своих отечественных производителей автомобилей.

Помимо усилий по увеличению экспорта, компания BYD также разнообразила свой ассортимент, предлагая более дорогие модели.