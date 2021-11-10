БВУ обяжут предоставлять информацию о суммах переводов казахстанцев иностранным интернет–компаниям
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести паспорт налогоплательщика. Об этом заявил мажилисмен Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
«В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено в том числе на противодействие теневой экономике, законопроектом предлагается имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.
Кроем того, законопроект направлен на регулирование мобильных платежей. Документом предлагается:
- предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);
- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;
- пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.
- Вернуть возраст выхода на пенсию для шахтёров предлагают мажилисмены
- Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию институтов досудебного урегулирования споров
- Мажилис одобрил законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в РК»
- Казахстан планирует безвозмездно передать военную технику Таджикистану
- Казахстан намерен оказать безвозмездную военно-техническую помощь Кыргызстану
- Мажилис одобрил в первом чтении поправки в налоговое законодательство
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана