+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

БВУ обяжут предоставлять информацию о суммах переводов казахстанцев иностранным интернет–компаниям

10 Ноября 2021 11:34
Поделиться:
БВУ обяжут предоставлять информацию о суммах переводов казахстанцев иностранным интернет–компаниям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести паспорт налогоплательщика. Об этом заявил мажилисмен Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию институтов досудебного урегулирования споров
Сколько средств поступило в госбюджет в 2021 году, рассказали в Минфине РК Мажилис одобрил законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в РК» Казахстан планирует безвозмездно передать военную технику Таджикистану

Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

«В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено в том числе на противодействие теневой экономике, законопроектом предлагается имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Кроем того, законопроект направлен на регулирование мобильных платежей. Документом предлагается:

- предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);

- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

- пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Банки   #Мажилис   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию институтов досудебного урегулирования споров
Сколько средств поступило в госбюджет в 2021 году, рассказали в Минфине РК
Мажилис одобрил законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в РК»
Казахстан планирует безвозмездно передать военную технику Таджикистану
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
4 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
5 Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
6 На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Читайте также
Казахстан намерен оказать безвозмездную военно-техническую помощь Кыргызстану
Мажилис одобрил в первом чтении поправки в налоговое законодательство
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив