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Бузулукское водохранилище спасет поселки от подтоплений – аким СКО

31 Января 2020 22:21
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Бузулукское водохранилище спасет поселки от подтоплений – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске владельцы дач, расположенных в пойме реки Ишим, опасаются подтоплений в период половодья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На отчетной встрече акима города Булата Жумабекова горожане поинтересовались, на какой стадии строительство Бузулукского водохранилища, которое должно уберечь от подтоплений. Ситуацию прокомментировал аким области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что принятое руководством страны решение о строительстве водохранилища не изменилось.

«Проектно-сметная документация на строительство водохранилища практически завершается, насколько мне известно. Понимаете, это большое капитальное строительство, огромные деньги. Водохранилище будет строиться на территории Акмолинской области. Оно позволит регулировать сброс воды в Сергеевское водохранилище. Во время паводка идет большой приток воды в Сергеевку. И когда у нас на Сергеевском водохранилище перелив составляет 1,5 метра выше гребня – это высокая опасность для поселков, находящихся в пойме. Потом вода идет в РФ, и мы в 2017 году подтопили город Ишим Тюменской области», - сказал К.Аксакалов.

Северо-Казахстанскую область подтапливало во время паводка три года подряд. Вопрос о строительстве Бузулукского водохранилища в Акмолинской области подняли в 2017 году. Тогда сообщалось, что оно будет перехватывать и аккумулировать 1 млрд кубометров воды из Акмолинской и Карагандинской областей.

В этом году в регионе количество осадков превышает уровень 2017 года.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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