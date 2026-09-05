Бутан первым в регионе ВОЗ Юго-Восточной Азии победил передачу бешенства человеку от собак

Всемирная организация здравоохранения подтвердила ликвидацию в Бутане передачи бешенства человеку от собак как проблемы общественного здравоохранения. Страна стала первой в регионе ВОЗ Юго-Восточной Азии, добившейся такого результата, передает Kazinform со ссылкой на ВОЗ .

По данным организации, с июня 2023 года в Бутане не зарегистрировано ни одного случая смерти человека от бешенства, переданного собакой.

В ВОЗ отметили, что достижение стало результатом более чем десятилетней работы в рамках подхода «Единое здоровье», который предполагает совместную работу специалистов в области здравоохранения, ветеринарии и охраны окружающей среды.

В стране проводились массовая вакцинация собак, регулирование их численности, эпидемиологический надзор и информационная работа с населением. При выявлении подозрительных случаев специалисты служб здравоохранения и ветеринарии совместно устанавливают возможные контакты и при необходимости проводят обследования на местах.

Решение ВОЗ было принято после двухэтапной оценки. В августе 2026 года международная группа экспертов посетила медицинские учреждения и лаборатории Бутана, изучила данные программы по борьбе с бешенством, а также оценила ситуацию в районе границы с Индией.

В стране продолжат бесплатное предоставление постконтактной профилактики во всех 20 районах, массовую вакцинацию собак и совместный эпидемиологический надзор за заболеваниями людей и животных.

По критериям ВОЗ, для подтверждения ликвидации передачи бешенства от собак страна должна не менее двух лет не регистрировать вызванных им смертей среди людей и при этом сохранять систему, способную предотвращать повторное распространение заболевания.

Бешенство практически всегда приводит к смерти после появления клинических симптомов, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации животных и своевременной постконтактной профилактики после укуса.

По данным ВОЗ, до 99% случаев передачи бешенства человеку в мире связаны с укусами или царапинами инфицированных собак.