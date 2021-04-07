Business Integrity Forum: развитие предпринимательской среды в постпандемическом мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 апреля впервые прошел Business Integrity Forum, организованный Агентством по противодействию коррупции совместно с Международным финансовым центром «Астана», передает МИА «Казинформ».

В его работе приняли участие внештатный советник Президента РК по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов, Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, представители отечественного и зарубежного бизнеса, дипломатического корпуса, международных организаций, а также руководство профильных государственных органов.

Кайрат Келимбетов акцентировал внимание участников Форума на том, что МФЦА был создан по инициативе Елбасы в контексте реализации «Пяти институциональных реформ». При этом, по его словам, три из пяти реформ как раз были связаны с развитием бизнеса.

По мнению Сумы Чакрабарти, коррупция, прежде всего, наносит колоссальный вред репутации страны. Также коррупция приводит к разрушению системы налогообложения, образования и здравоохранения, снижению человеческого капитала, подрывает основы верховенства права, снижению инвестиций.

В этой связи он отметил, что необходимо использовать весь набор средств для борьбы с коррупцией.

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев подробно рассказал о мерах защиты бизнеса от коррупционного давления. Особый акцент сделан на политической модернизации, законодательных новеллах, превентивных мерах, включая проект антикоррупционного сопровождения инвесторов и предпринимателей, деятельность комплаенс служб, перевод госуслуг в электронный формат.

Защита прав и интересов как иностранных, так и отечественных инвесторов, является одним из ключевых приоритетов Агентства. Совместно с НПП «Атамекен» с 2018 года реализуется проект «Protecting business and investments», цель которого - антикоррупционное сопровождение процессов, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, подключившиеся к Соглашению о ведении честного бизнеса.

«Сегодня под антикоррупционным сопровождением Агентства находится свыше 650 инвестиционных и бизнес-проектов с общей суммой заявленных инвестиций более 38 млрд долл. США. Иностранное участие отмечается в каждом пятом проекте с общей суммой инвестиций около 21 млрд долл. США», – сказал А. Шпекбаев.

Ещё одним важным направлением деятельности Агентства, по словам спикера, является активное использование антикоррупционной политики бизнес-структурами. Он отметил, что добропорядочность при ведении бизнеса должна стать незыблемым стандартом.

В этом вопросе, по его мнению, важна практика применения комплаенс-служб, широко развитая в корпоративном секторе международного уровня. На сегодня комплаенс подразделения функционируют в фонде «Самрұқ-Қазына» и его 12 компаниях. Наряду с этим, работа по созданию комплаенс-служб активно поддержана крупнейшими частными компаниями Казахстана.

Следующим направлением работы Агентства, как отметил А.Шпекбаев, является реализация мер уголовного преследования в отношении должностных лиц, препятствующих ведению бизнеса.

«В результате принимаемых системных и комплексных мер из года в год стабильно снижается количество коррупционных преступлений. В частности, за 3 года снижение составило 11%. Защищены права и интересы более тысячи предпринимателей от незаконного вмешательства в их деятельность», – сказал в своём выступлении председатель Агентства.

Мнение бизнеса об актуальных проблемах и возможностях их решения высказали CEO Freedom Finance Holding Тимур Турлов, председатель правления ТОО «Magnum Cash&Carry» Азамат Османов, а также представители ряда отечественных и иностранных компаний.

На площадке форума послы Кореи, Иордании и Нидерландов презентовали свой опыт поддержки бизнеса и инвестиций. Иорданский дипломат Юсуф Абдельгани акцентировал внимание на возможностях сотрудничества между двумя странами в вопросах установления зон свободной торговли и строительства заводов по выпуску лекарств и одежды.

Участники обсудили перспективы улучшения делового климата, трансформации взаимоотношений между государством и бизнесом, а также меры совместного преодоления постпандемического кризиса.

По итогам работы Форума все замечания и предложения представителей бизнес-сообщества будут направлены для дальнейшей проработки в Правительство.