Bus Lane заработает на проспекте Туран в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запуск выделенной автобусной полосы «Bus Lane» по проспекту Туран от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак планируется 29 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

На сегодняшний день данный участок является одним из основных транспортных узлов, который соединяет социальные и культурные объекты столицы. Через него проезжают пять популярных маршрутов: №40, 50, 51, 53, 61. Внедрение автобусной линии сократит время проезда общественного транспорта на 8 минут. Для сравнения, при проезде автобуса по данному участку в двух направлениях в часы пик по специально выделенной полосе «Bus Lane» время проезда составит 20 минут, без нее – 28 минут.

Стоит отметить, что 26 мая по проспекту Кабанбай батыра запустили автобусную полосу «Bus Lane». «Bus Lane» по проспекту Кабанбай батыра внедрен в одну сторону, с кольцевой развязки в направлении ТРЦ «Азия парк». Таким образом, на данном участке создалось преимущество для движения 15 маршрутов, пользующихся большим спросом: №10, 12, 37, 51, 303 и другие. Ежедневно этими маршрутами ездят 40 тысяч пассажиров.

Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект «Bus Lane» позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники. К примеру, с начала мая текущего года зафиксировано 69 сопровождений реанимобилей скорой помощи посредством интеллектуальной транспортной системы и проезда по выделенной полосе, что значительно сократило время их приезда.

На данный момент проект «Bus Lane» уже реализован на 22 участках дорог протяженностью 56,2 км. За счет внедрения выделенных полос сформирован транспортный каркас, охватывающий 14% маршрутной сети.