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Bus Lane запустят по проспекту Женис в Нур-Султане
28 Июня 2022 22:41

Bus Lane запустят по проспекту Женис в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «City Transportation Systems» сообщило астанчанам о том, что со 2 июля 2022 года по проспекту Женис на отрезке ул. Есенберлина - пр. Богенбай батыра внедряется семиполосное движение с выделением полос для общественного транспорта (BusLane), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана.

На сегодняшний день по данному проспекту движение осуществляют 15 городских маршрутов, а это 175 автобусов.

На данном участке будет создано преимущество для движения общественного транспорта, карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники.

Также движение общественного транспорта по выделенной полосе позволит уменьшить время ожидания пассажиров в часы пик на остановках до 18 %.

На проспекте будет увеличена ширина полос движения и обустроены участки для разворота транспорта на регулируемых пешеходных переходах, что снизит нагрузку на перекрестки.

В данный момент на участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

«Учитывая все изменения, просим всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заранее планировать свой маршрут», - предупредили горожан в ТОО «City Transportation Systems».


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