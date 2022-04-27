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    22:34, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Bus Lane запустили по улице Нажимеденова в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с 25 апреля запущена выделенная автобусная полоса Bus Lane по улице Нажимеденова от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсиздик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На этом участке создано преимущество для движения маршрутов № 32, 50, которые пользуются большим спросом.

    «Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект Bus Lane позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники, что в итоге значительно сократило время их приезда», - отметили в City Transportation Systems.

    К слову, с учетом внедрения выделенной полосы по улице Нажимеденова, проект Bus Lane реализуется на 26 участках дорог протяженностью 74,6 км.

    Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, в столице продолжается онлайн-голосование по вопросам использования Bus Lane.

    Прорабатывается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дня.

    Пройти голосование по вопросам использования Bas Lane можно по ссылке.


    Теги:
    Общество Другие государственные органы Транспорт Астана
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