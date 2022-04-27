Bus Lane запустили по улице Нажимеденова в Нур-Султане
На этом участке создано преимущество для движения маршрутов № 32, 50, которые пользуются большим спросом.
«Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект Bus Lane позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники, что в итоге значительно сократило время их приезда», - отметили в City Transportation Systems.
К слову, с учетом внедрения выделенной полосы по улице Нажимеденова, проект Bus Lane реализуется на 26 участках дорог протяженностью 74,6 км.
Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в столице продолжается онлайн-голосование по вопросам использования Bus Lane.
Прорабатывается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дня.
Пройти голосование по вопросам использования Bas Lane можно по ссылке.