Bus Lane введут по проспекту Мангилик ел в Астане

В Астане по проспекту Мангилик ел на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях. Предварительно это произойдет в 10-ых числах июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.

В настоящее время проспект Мангилик ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов.

Пассажиропоток по нему составляет 88 тысяч человек в сутки.

Этот участок – 28-ой Bus Lane в городе. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков.