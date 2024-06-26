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    11:06, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Bus Lane введут по проспекту Мангилик ел в Астане

    Bus Lane
    Фото: акимат Астаны

    В Астане по проспекту Мангилик ел на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях. Предварительно это произойдет в 10-ых числах июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.

    В настоящее время проспект Мангилик ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов.

    Пассажиропоток по нему составляет 88 тысяч человек в сутки.

    Этот участок – 28-ой Bus Lane в городе. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков.

    Теги:
    Дороги Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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