Bus Lane временно отменяется по проспекту Туран в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 сентября 2021 года в Нур-Султане временно упраздняется автобусная полоса Bus Lane по проспекту Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Изменение коснется только участка от ул.Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта.

Решение о временной отмене полосы Bus Lane принято акиматом города в целях улучшения пропускной способности улиц, а также в связи с началом учебного периода и последующим увеличением автомобильного трафика на улицах столицы.

Bus lane на данном участке будет возобновлен после внедрения ряда крупных инфраструктурных решений, одним из которых является завершение строительства альтернативной улицы Ч. Айтматова.

Необходимо отметить, что действие Bus Lane по пр. Туран от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Сыганак в направлении ТРЦ «Хан Шатыр» остается без изменений.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.