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    04:09, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Бурый медвежонок родился в Карагандинском зоопарке

    медведь
    Фото: зоопарк Караганды

    В Карагандинском зоопарке пополнение: у бурых медведей появился детеныш. Новоиспеченными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Это не первый приплод у медведей. Рожденные несколько лет назад детеныши живут сейчас в зоопарке Ташкента.

     — О том, что родился детеныш у бурых медведей, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже все в порядке, — рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

    Звери переведены на усиленное питание. Сейчас у них просторная клетка, где хватает места для прогулок. Есть навес от солнца.

    Недавно зоопарк приобрел троих страусов — двух самок и самца. Птицы приехали из-под Ташкента.

    страусы
    Фото: зоопарк Караганды

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экология Карагандинская область Караганда Животные
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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