Бурый медвежонок родился в Карагандинском зоопарке

В Карагандинском зоопарке пополнение: у бурых медведей появился детеныш. Новоиспеченными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша, передает корреспондент агентства Kazinform.

Это не первый приплод у медведей. Рожденные несколько лет назад детеныши живут сейчас в зоопарке Ташкента.

— О том, что родился детеныш у бурых медведей, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже все в порядке, — рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Звери переведены на усиленное питание. Сейчас у них просторная клетка, где хватает места для прогулок. Есть навес от солнца.

Недавно зоопарк приобрел троих страусов — двух самок и самца. Птицы приехали из-под Ташкента.