Бургерная горела в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Сейфуллина горел киоск по продаже бургеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространяется в сети.

«30 мая в 08:49 в Алмалинском районе, по проспекту Сейфуллина, около дома 541, произошло горение отдельно стоящей бургерной Gippo на площади 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пожар ликвидирован в 09:14. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в количестве 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.