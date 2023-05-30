Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Бургерная горела в Алматы

    30 Мая 2023, 12:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Сейфуллина горел киоск по продаже бургеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара распространяется в сети.

    «30 мая в 08:49 в Алмалинском районе, по проспекту Сейфуллина, около дома 541, произошло горение отдельно стоящей бургерной Gippo на площади 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пожар ликвидирован в 09:14. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в количестве 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Видео Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших
    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай
    Министр обороны прибыл в область Абай
    Здание банка горит на крупнейшем рынке Бишкека
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд