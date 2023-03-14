Бурение льда на реках начали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ведут работу для предупреждения паводков. Из населенных пунктов вывозят снег, чистят ливневки и водопропускные трубы. На реках начали резку и бурение льда, чтобы избежать переливов во время ледоходов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным космомониторинга, на сегодня 75% территории области покрыто снегом. По бассейну реки Нуры объем влагозапасов выше среднего многолетнего значения на 28%, по остальным рекам – ниже нормы на 3–10 %. Ведутся санитарные сбросы из крупных водохранилищ области – Самаркандского и Интумакского, с расходом 5–8 куб. м/сек. Из населенных пунктов вывезено 2,1 млн кубометров снега», – сообщил на аппаратном совещании начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

В паводкоопасных регионах продолжаются превентивные мероприятия. Сооружено 110 км водоотводящих траншей, очищено 158 км каналов и арыков, 3923 единицы водопропускных труб и 398 мостов.







О принимаемых противопаводковых мерах также доложили акимы городов и районов.

В областном центре сделали упор на очистку ливневых канализаций. Проведена санация реки Солонки. Кроме того, на Юго-Востоке, вдоль улицы Муканова, сделали защитный вал, чтобы удержать потоки талой воды из степи. На улице Университетской очистили водопропускные трубы и установили смотровую камеру. По словам акима Караганды Мейрама Кожухова, при необходимости будет сооружен защитный вал из мешкотары вдоль многоэтажных домов по улице Таттимбета.







Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручения по профилактическим мерам.

«Паводковые процессы начались. Необходимо повсеместно обеспечить готовность систем водоотведения, арыков, лотков, ливневой канализации для безаварийного прохождения паводковых вод. Также активизируйте разъяснительную работу с населением по очистке частных территорий от снега и мусора», – сказал глава региона.

Кроме того, готовность и работа всех гидросооружений – на постоянном контроле. До конца недели требуется завершить расчистку водопропускных сооружений на автодорогах.

































