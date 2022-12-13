Бураном замело участок республиканской трассы в ВКО

13 Декабря 2022, 18:51

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании «КазАвтоЖол».

В ВКО в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, буран, сильный ветер) с 18.45 часов введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Семей» км 10-154; участок от села Герасимовка до поворота на поселок Шульбинск.