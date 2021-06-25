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    11:40, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Бурабайцы вакцинируются охотно – замакима Анара Кузембаева

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Доплату к заработной плате в размере 25 тысяч тенге получают провакцинировавшиеся работники «RG Gold» в Бурабайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя акима Бурабайского района Анары Кузембаевой, в районе в разы увеличилось количество желающих поставить прививку от коронавируса.

    «Люди идут очень охотно. Даже очереди создаются. У нас в общем было 14 прививочных пунктов: 10 по сельским округам и четыре – в городе Щучинске (два в поликлинике, один ПМК, один в ТД «Ак Желкен»). Есть еще три мобильных прививочных пункта, которые ездят по предприятиям. Теперь мы открываем еще один прививочный пункт в городском акимате для удобства людей, чтобы не создавались очереди», - поделилась в Казинформом А. Кузембаева.

    Многие предприятия поощряют своих сотрудников за участие в кампании вакцинации. К примеру, провакцинировавшиеся работники «RG Gold» получают доплату к заработной плате в размере 25 тысяч тенге .

    «На сегодня у них провакцинировалось более 100 человек. Всего на предприятии работает более 200 человек, но это две смены. Сейчас одна смена уже провакцинировалась, вскоре заедет вторая смена, будут вакцинировать их», - добавила замакима.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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