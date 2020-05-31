Бурабай - в топ-3 самых популярных в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом, передает МИА «Казинформ».
Курорты в Беларуси, Казахстане и Азербайджане возглавляют список самых популярных для оздоровительного отдыха и лечения в санаториях стран СНГ.
В топ-5 для лечебно-оздоровительного отдыха входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай в Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане, курорт Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.
На проживание, питание и лечение на курортах в странах СНГ тратят, в среднем, три тысячи рублей в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.
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