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Бурабай - в топ-3 самых популярных в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

31 Мая 2020 08:34
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Бурабай - в топ-3 самых популярных в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом, передает МИА «Казинформ».

Курорты в Беларуси, Казахстане и Азербайджане возглавляют список самых популярных для оздоровительного отдыха и лечения в санаториях стран СНГ.

В топ-5 для лечебно-оздоровительного отдыха входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай в Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане, курорт Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

На проживание, питание и лечение на курортах в странах СНГ тратят, в среднем, три тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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