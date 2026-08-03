Бурабай стал природной зоной для научных экспериментов молодых казахстанцев

Национальный парк «Бурабай» все чаще становится центром притяжения не только для туристов, но и для молодых ученых. Научно-образовательный комплекс Nazarbayev University (NU) в Боровом сегодня активно используется как полноценная лаборатория для передовых исследований и полевых экспериментов.

В обществе принято воспринимать Боровое исключительно как курорт. Однако инфраструктура региона доказывает свой колоссальный научный потенциал. База университета не простаивает: здесь прошла масштабная летняя выездная программа, объединившая студентов-биологов Школы естественных, социальных и гуманитарных наук NU, Школы медицины и преподавателей Карагандинского университета имени Е.А. Букетова.

Для реализации этой инициативы университет переоборудовал комплекс, установил современные полевые лаборатории и привлек к работе ведущих профессоров. Это позволило будущим ученым обрабатывать и анализировать биологические образцы прямо «в полях», не прерывая процесс исследований.

Фото: Nazarbayev University

На летних каникулах студенты изучали флору и фауну Северного Казахстана, осваивая полный цикл современной научной работы. Участники устанавливали почвенные ловушки, собирали образцы и загружали данные на международную платформу iNaturalist, помогая мировому сообществу отслеживать биоразнообразие региона.

Программа вышла далеко за рамки классической ботаники и зоологии. Будущие ученые применяли методы дистанционного зондирования Земли, использовали геоинформационные системы (GIS) и беспилотники для экологического мониторинга. Кроме того, студенты прошли интенсивный курс по статистике, где учились визуализировать данные с помощью языка программирования R.

Важно отметить, что научно-образовательный комплекс NU в Боровом становится образовательной площадкой не только для студентов вузов, но и для подрастающего поколения. В этом сезоне национальный парк как полевую лабораторию использовали более 200 школьников. Они приезжали в Бурабай для проведения собственных экологических экспериментов, что наглядно доказывает масштаб использования территории в научно-образовательных целях.

Фото: Nazarbayev University

Сами участники выездной программы подчеркивают, что работа в дикой природе меняет взгляд на профессию.

— Курс в Бурабае — это невероятно ценный опыт, который позволяет увидеть, как теория оживает на практике. Особенно вдохновляет возможность учиться у преподавателей из разных университетов, которые искренне увлечены своим делом, — поделилась студентка 3 курса программы Biological Sciences Арина Головина.

Подобные полевые программы доказывают, что интеграция академической подготовки и практической работы в уникальных природных зонах Казахстана — это важнейший шаг в подготовке нового поколения отечественных ученых.