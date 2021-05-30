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    13:25, 30 Май 2021 | GMT +6

    Бумажный паспорт вакцинации не выдается - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня казахстанцам бумажный паспорт вакцинации не выдается. Об этом заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что среди населения распространяется информация о том, что бумажный паспорт, который якобы выдает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, можно заказать за деньги.

    «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля не выдает никакие паспорта вакцинации в бумажном варианте на фирменном бланке. Если будут такие изменения, мы обязательно заранее сообщим всем гражданам нашей республики. Такой вопрос даже не рассматривается», - сообщили в Комитете.

    В ведомстве предупредили, что единственным действительным паспортом вакцинации является электронный. Также в Комитете обратились к казахстанцам быть внимательнее и попросили не поддаваться на уловки мошенников.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество
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