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Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года

26 Июля 2018 18:51 166
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Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК отменит бумажный документооборот в медицинских учреждениях страны с 1 января 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом медицинские организации страны переходят на электронный формат, то есть медицинская документация будет вестись в электронном формате. Мы будем уходить от бумажных амблуаторных карт. При этом определенные статистические документы, которые ведутся медицинскими организациями, тоже будут в электронном формате. С 1 января следующего года мы предполагаем, что бумажного документооборота в медицинских организациях страны не будет», - рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева во время онлайн-приема на официальной странице ведомства в Facebook.


Она напомнила, что в настоящее время казахстанцам доступны такие онлайн-услуги, как запись к врачу, вызов его домой и прикрепление к медорганизации.

«Цифровизация облегчит работу медицинских организаций, сохранность медицинских данных пациентов. (...) Каждый гражданин нашей страны будет иметь электронный паспорт здоровья, где со всех медорганизаций, где бы он ни проходил лечение, все данные будут заноситься в его личный кабинет. Опять же это упрощает при обращении к другому врачу. Уже есть вся база данных, видно динамику лечения пациента», - сообщила она.

 

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Ключевые слова: Астана, Здравоохранение,
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Автор:

Дамир Байманов

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