Бумажные зачетные книжки отменили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан отменили бумажные зачетные книжки для студентов вузов, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы министерства, МОН РК разработан приказ в части исключения зачетных книжек студентов, магистрантов и докторантов.

«Это значительно упростит процедуру и уменьшит бюрократию. На сегодняшний день в вузах страны в информационной системе ведется история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов в течение всего периода обучения, который отражается в транскрипте. Транскрипт выдается по запросу студента за любой период его обучения», - рассказали в МОН РК.

Как отметили в ведомстве, новшество коснется 604 345 студентов, 35 690 магистрантов и 6 363 докторантов.

«В среднем одна зачетная книжка стоит 380 тенге. В целом, вся система образования в век цифровизации постепенно переходит в онлайн-формат», - резюмировали в пресс-службе МОН РК.