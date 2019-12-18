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Бумага превратилась в табак: таможенники задержали контрабанду в Мангистауской области

18 Декабря 2019 22:08
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Бумага превратилась в табак: таможенники задержали контрабанду в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска через государственную границу Казахстана «Темир-Баба» сотрудниками таможенного поста и Департамента экономических расследовании по Мангистауской области в ходе совместного таможенного контроля был выявлен грузовой автомобиль, следовавший из Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент госдоходов по Мангистауской области.

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Согласно представленным документам, грузовик перевозил более 18 тонн бумаги. При досмотре транспортного средства было обнаружено, что в коробках находится не «формат А-4», а курительный табак для кальяна.


Кроме того, в товаросопроводительных документах в качестве обеспечения таможенных платежей и налогов был представлен депозитный сертификат. Однако при проверке наличия сертификата в ведомственной информационной системе установлено, что данный сертификат выдан другому получателю, а также имеются другие расхождения.

«Тем самым, по данному факту также усматриваются признаки подделки и использования ложных документов», - сообщает ведомство.

По результатам досмотра принято решение об изъятии выявленного товара. Проводятся следственные действия.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Мангистауская область,
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