Бумага превратилась в табак: таможенники задержали контрабанду в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска через государственную границу Казахстана «Темир-Баба» сотрудниками таможенного поста и Департамента экономических расследовании по Мангистауской области в ходе совместного таможенного контроля был выявлен грузовой автомобиль, следовавший из Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент госдоходов по Мангистауской области.

Согласно представленным документам, грузовик перевозил более 18 тонн бумаги. При досмотре транспортного средства было обнаружено, что в коробках находится не «формат А-4», а курительный табак для кальяна.





Кроме того, в товаросопроводительных документах в качестве обеспечения таможенных платежей и налогов был представлен депозитный сертификат. Однако при проверке наличия сертификата в ведомственной информационной системе установлено, что данный сертификат выдан другому получателю, а также имеются другие расхождения.

«Тем самым, по данному факту также усматриваются признаки подделки и использования ложных документов», - сообщает ведомство.

По результатам досмотра принято решение об изъятии выявленного товара. Проводятся следственные действия.