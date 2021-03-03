Буллинг значительно снижает успеваемость школьников – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Травля детей в школах или как это сейчас принято называть – буллинг – значительно снижает успеваемость школьников. Об этом заявила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охрана прав и интересов ребенка, обеспечение его безопасности - это одно из направлений госполитики. Базовыми законами в сфере защиты прав детей является Закон о защите прав ребенка и Закон об образовании. В целом в данном направлении устанавливают и обеспечивают права и интересы детей 15 международных документов, четыре кодекса и 14 законов», - сказала Бибигуль Асылова на брифинге в СЦК.

Несмотря на улучшение ситуации, по ее словам, происходящие в обществе изменения приводят к изменениям жизни детей.

«В детское сообщество вошли явления буллинга, кибербуллинга, моббинга. Национальное законодательство нашей страны гарантирует доступность и безопасность образования, провозглашает его гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимости дискриминации и насилия. Как уже отметила в своем выступлении Динара Булатовна (Закиева, председатель республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» - прим. ред), исследования Национального центра общественного здравоохранения 2018 года показали следующее: 12% подростков 11-15 лет один раз или более подвергались кибербуллингу, 17% подвергались буллингу в школе один или более раз в месяц. 20% участвовали в буллинге других людей в школе один или более раз в месяц. Понятие буллинг, кибербуллинг, моббинг имеют общую основу - это травля»,- отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что травля в образовательных организациях - распространённая проблема, которая отрицательно влияет на посещаемость, способность и мотивацию учащихся к обучению, значительно снижает их академическую успеваемость.

«Из-за травли дети преждевременно оставляют или меняют учебное заведение, тем самым лишаются возможности реализовывать свое право на бесплатное образование в полной мере. Травля вызывает у детей чувство страха и отсутсвие безопасности, что само по себе противоречит задачам воспитания, идет вразрез с правом учиться в безопасной и доброжелательней среде», - заключила спикер.



