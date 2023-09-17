Буллинг: что делать родителям, если ребенка в школе травят

Тема буллинга не теряет актуальности на протяжении нескольких лет. Повсеместно в регионах регистрируют факты травли и печальные последствия таких ситуаций. Почему буллинг приобрел такие масштабы, кто виноват и как правильно поступить родителям, если ребенок столкнулся с этим явлением в школе – в разговоре корреспондента МИА «Казинформ» с психологом Дмитрием Агаповым.

- Тема буллинга стала актуальной в последние несколько лет. С чем это связано?

- Такое явление как буллинг существовало всегда. Просто раньше оно так не называлось. Когда появилось наименование, тогда стали об этом гвоорить. Самый известный вариант буллинга – неуставные отношения в армии. Эта тема поднималась и раньше. С развитием общества стали обращать внимание и на отношения в школах. С 2011 года агентство USAID запустило программу «Фокус прав человека: женщины и дети». Правозащитники уделяют большое внимание этой теме, проблему стали видеть.

Последствия буллинга - очень тяжелые. Это серьезнейшая психическая травма, человек совершенно не понимает, почему его начинают травить. Зачастую дети не говорят об этом, переживают все внутри себя, что может разрушить личность. Тех, кто прошел буллинг, можно квалифицировать как выживших. Там ситуация вплоть до угрозы социальной и физической смерти. Кроме того, это хронический стресс. Бывает, что травля длится не один год.

- Почему кто-то становится жертвой буллинга, а кто-то агрессором?

- Явление буллинга основано на дискриминации и на том, что в каждого из нас вшито понятие «свой-чужой». Дискриминация в отношении чужого начинается из-за того, что кто-то из группы детей или взрослых чем-то отличается. На самом деле, неважно чем. Например, в группе ребят, где один в очках дискриминировать могут по признаку «очкарик». И наоборот, если бы все были в очках, а один - нет, то дискриминировали бы его.

Неважно чем отличается человек - манера общения, речи, походка, одежда, гаджеты - любое различие - это деление. Чужой становится не личностью, не субъектом, а объектом. И с объектом можно делать, что угодно. Отсюда и все ужасные события в виде избиения, унижения и прочего.

Механизм травли имеет глубочайшие корни, инстинктивные, когда выживание было возможно только группой, к чужакам относились настороженно, считали опасными. В качестве примера в таком случае приводится ситуация с каннибалом, у которого спросили, зачем они съели людей с соседнего острова, на что он ответил, что это не люди.

Что касается агрессоров, то это лидеры с невысокими морально-этическими качествами. Вместо толерантности, терпимости проявляют агрессию, пытаются самоутверждаться за чужой счет. У них базовая эмоция - тревога за положение, лидерство. Лучше всего границы группы укрепляется, когда происходит противопоставление: «мы-они». Это социальный механизм группового единства. Даже если между участниками группы не очень хорошие отношения, то всегда сплачивает принцип дружить против кого-либо. На самом деле, это довольно мощный механизм объединения.

- Все больше фактов буллинга в школах...

- В школах буллинг происходит от того, что самоустраняются от решения вопросов взрослые, не обращают внимания на эти явления, не имеют нулевой терпимости к правонарушениям. Любое явление дискриминации если бы сразу пресекалось, то дети бы понимали, что так поступать нельзя. Зачастую же сами учителя допускают дискриминацию, оскорбления учеников, порой и травлю. Неважно, в школе или в армии, как только руководители устраняются от наведения порядка внутри коллектива, он начинает регулировать сам себя и если лидером становится человек с низкими морально-этическими качествами, то появляется буллинг - установка отношений через агрессию и травлю выбранного участника группы.

- На что обращать внимание родителям, чтобы не пропустить таких проблем ребенка в школе?

- Прежде всего, на поведение. Ребенок был активным - стал подавленным или, наоборот, был тихим - стал раздражительным, взрывным. Насторожить должно то, что ребенок избегает темы взаимоотношений с одноклассниками либо начинает плакать. Специфическая реакция на тему школы – одноклассников, учителей – злится, раздражается, не отвечает. Это говорит о том, что там есть проблемы.

- Что можете рекомендовать родителям, чьи дети столкнулись с буллингом?

- Аккуратно разбираться в ситуации. Выходить на связь с классным руководителем, директором, социальным педагогом, психологом, просить обратить их внимание на отношения в классе, требовать этого. Отстаивать права ребенка. Не противопоставлять администрации, а выстраивать контакт. Социальные педагоги и психологи руководствуются конвенцией о защите прав детей. Если они нарушены, то они обязаны вмешаться и привлечь в особых случаях ювенальную полицию. В школе есть конкретные механизмы, как действовать в таких ситуация. Задача родителя - добиваться их использования и требовать, чтобы травля прекратилась. Если оставить как есть, будет хуже. Не бояться поднимать вопрос, но без агрессии.

И самое важное: помнить, что буллинг может стать психической травмой для ребенка. Здесь важно была ли оказана помощь, кто оказал поддержку, заступился ли кто-то за него. Это имеет большое значение в теме психологического или физического насилия. Родителю крайне важно показать, что он полностью за ребенка несмотря ни на что. Не оценивать, не осуждать, а поддержать и защитить. Это первое, что нужно сделать. Потом – разбираться в ситуации.

Старайтесь поддерживать доверительность в отношениях с ребенком, интересоваться не только оценками, но и его чувствами и эмоциями, его внутренним миром. Разговаривать по душам. Это важнейшая профилактика буллинга. Если что-то случится в школе, он расскажет, и родители смогут вовремя поддержать и вмешаться в ситуацию.