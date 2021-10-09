Булат Сарсенбаев рассказал о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы итоги прошедшего в Нур-Султане XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и какой теме будет посвящен следующий VII Съезд? Какие же задачи стоят перед Секретариатом Съезда, поделился председатель правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Булат Сарсенбаев в интервью МИА «Казинформ».

- Булат Сергазиевич, что можете рассказать об итогах XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий?

- 5-6 октября состоялись заседания рабочей группы Секретариата и XIX заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Конечно, это большое событие. Я думаю, что не только в Казахстане, но и в евразийском регионе - это первое большое международное мероприятие, прошедшее в оффлайн-режиме. Больше полутора года мы не проводили мероприятия крупного масштаба. В заседании Секретариата приняли участие 35 участников, также было организовано онлайн-подключение.

Большой интерес к мероприятию вызвал со стороны средств массовой информации не только казахстанских, но и зарубежных. При секретариате аккредитованы иностранные журналисты. Так, XIX заседание Секретариата Съезда и рабочей группы получило широкое освещение в средствах массовой информации. На мероприятие аккредитовалось 27 СМИ, 19 отечественных и 8 зарубежных.

Ранее в преддверии XIX Секретариата Съезда состоялись пять круглых столов в Индии, Пакистане, Чехии и Швейцарии, в Королевстве Саудовская Аравия. До конца года ожидается проведение круглых столов еще в 8 странах: Армении, Венгрии, Германии, Иране, Канаде, Кыргызстане, Малайзии, Турции. Целью круглых столов является обмен экспертными мнениями по вопросам межконфессионального развития, обсуждение и популяризация концептуальных идей Съездов лидеров мировых и традиционных религий на глобальном уровне.

Очень много говорилось о роли нашего Первого Президента в проведении Съезда. Все были единодушны в том, что инициатором идеи является Елбасы Нурсултан Назарбаев и что он выдвинул эту инициативу в самое нужное время. Говорили о вкладе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Потому что он долгое время возглавлял Секретариат Съезда будучи Спикером Сената. Его лично знают все участники Секретариата. Мы стараемся сохранить традиции Съезда, но в то же время мир развивается. Конечно, мы должны будем учитывать стоящие перед Съездом реалии и задачи, вызовы.

- Какие основные вопросы были обсуждены по итогам Секретариата Съезда? Известно, что определена дата следующего Съезда, и сколько участников планируется пригласить на предстоящее крупное мероприятие?

- На Секретариате было принято решение об определении даты Съезда - 14-15 сентября 2022 года. Мы уже начинаем работу. Было поручение руководителя Секретариата Съезда - председателя Сената Маулена Ашимбаева о том, чтобы мы начали работу над проектом итогового документа Съезда. В ходе Секретариата мы определили дату проведения следующего XX заседания Секретариата, определили дату проведения Съезда, главную тему Съезда, четырех секций в рамках него, а также ряд других проектов документов. Поэтому работа по подготовке к следующему Съезду уже началась. Мы имеем рекомендации Секретариата, и будем двигаться по этому направлению.

Мы должны определиться по списку участников Съезда, затем начать работу по их приглашению. Большинство из участников, конечно, занятые люди - это и духовные лидеры, руководители религиозных организаций, политики. Мы хотим, чтобы все участники заранее знали свой график. Я думаю, что в ноябре начнется рассылка приглашений. Часть будущих участников Съезда приглашает Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, часть приглашает Президент РК Касым-Жомарт Токаев, а также председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в качестве руководителя Секретариата Съезда. Мы эту работу в ближайшие три-четыре месяца должны завершить. Предполагается, что на Съезд прибудут более 200 участников из порядка 70 стран, но еще мы работаем, так как предложения еще будут поступать.

Отмечу, что итоговым документом Секретариата является Протокол, в котором включен вопрос касательно того, как мы будем работать на Съезде в следующем году.

- Не могли бы рассказать, в чем заключается ключевая роль проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий?

- Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был проведен в 2003 году по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была поддержана рядом политиков, в том числе генеральным секретарем ООН, Королем Иордании и многими известными политиками. Мы уже 18 лет проводим данное мероприятие. Мы создали уникальную площадку. На Секретариате Съезда обсуждался вопрос касательно уникальной модели Казахстана. Все сошлись во мнении, что проведение Съезда, действительно, является уникальной моделью. Сегодня модель заинтересовала и другие страны. Другие страны также стали проводить подобные мероприятия. Председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде в своем выступлении в ЕНУ им. Гумилева перед студентами и преподавателями особо подчеркнул, что уникальность нашего Съезда заключается в том, что и политические лидеры, и духовные лидеры вместе - не раздельно поднимают вопросы за одним столом. Мы свели две составные - и политиков, и духовных лидеров вместе. Поэтому, в этом плане площадка является уникальной до сих пор. А пока в таком формате никто не проводил, но если и будут проводить, то это покажет наш пример, являющийся положительным для всех. Это и остается нашей целью. Первый Съезд состоялся в трудное время. Если Вы вспомните, в 2001 году 11 сентября произошел террористический акт в Нью-Йорке, мир был расколот. В это время как раз прозвучал голос Казахстана о проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За один стол сели разные люди с разных стран.

Вчера, к примеру, принимали участие делегаты из Израиля, были представители Ирана, представители Пакистана, Индии. Можем отметить, что это дополнительная площадка, где люди могут встретиться и понять друг друга, высказываться. Человеческие ценности в любой религии ведь одинаковые. Духовные лидеры, политики должны противостоять вызовам, в том числе экстремизму, радикализму. Все говорят о равенстве перед Богом, о равенстве людей. Все люди едины. Это и прозвучало вчера с трибуны Секретариата. Все говорили об одном: о мире, согласии, справедливости - общепринятых человеческих ценностях. Число участников Съезда с каждым годом растет. Не только число участников, но и растет качественный состав.

- Какой теме планируется посвятить следующий съезд?

- Тема следующего Съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Действительно, мы надеемся, что постпандемический период настанет. Мы уже сейчас живем совсем в другом мире. Конечно, человечество делает выводы. Мы хотим посвятить теме о роли лидеров мировых и традиционных религий, которые соберутся в Казахстане в следующем году. Также были определены темы в рамках секций Съезда.

- Как сами участники оценили работу прошедшего XIX заседания Секретариата Съезда?

- Участники оценили работу заседания, организацию Секретариата очень положительно. Мы постарались, чтобы всем было здесь комфортно. Для гостей было организовано и культурное мероприятие, с целью того, чтобы они узнали и увидели как можно больше о нашей стране. Также стоит отметить, что западные представители, которые участвовали в Секретариате, проголосовали за уникальность нашей модели. Это большое достижение.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал визитной карточкой Казахстана и столицы Нур-Султана. Во всем мире Съезд ассоциируется с Казахстаном. Были когда-то предложения провести Съезд в другой стране, но все же принято следующее решение: «Казахстан был родиной Съезда лидеров мировых и традиционных религий и должен оставаться». Есть и представители, которые на протяжении 18 лет, на постоянной основе принимают участие в Съезде. К примеру, глава Бюро по исламу Папского Совета Святого Престола по межрелигиозному диалогу, монсеньор Халед Акаше, глава Лютеранской церкви в Казахстане, архиепископ Юрий Новгородов, представитель Корейской Буддийской общины Ян Ки Хун и другие. Они все активно участвовали, вносили свои предложения, выступали. Все больше людей заинтересованы принять участие в работе Съезда.

- Булат Сергазиевич, благодарим Вас за интервью!