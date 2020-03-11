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Булат Дембаев рассказал о ходе расследования по Кордайским событиям
11 Марта 2020 12:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев сообщил, сколько человек задержано по Кордайским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Задержаны, по-моему, пятеро. Двое задержаны по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным - по факту поджога, по факту убийства проводится расследование. Задержаний ещё не производили, потому что там материалов много», - сказал Булат Дембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Он также добавил, что пока все подозреваемые не установлены.
«Не установлены. Видеоматериалы - все это просматривается, после этого будет принято решение», - добавил Булат Дембаев.
Ключевые слова: Генпрокуратура, События в Кордае,
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