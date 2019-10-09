Булат Бакауов призвал российских бизнесменов инвестировать в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В российской столице стартовал бизнес-форум «Инвестиционный день Павлодара в Москве», в рамках которого на встрече в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России аким Павлодарской области Булат Бакауов пообещал потенциальным российским инвесторам всемерную поддержку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш регион расположен на основных транспортных артериях — Южно-Сибирская и Среднесибирская железнодорожные магистрали, автомобильные дороги республиканского значения, авиационное сообщение, речные виды транспорта, а также трубопроводы и оптоволоконные линии передачи данных, — сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов в ходе открытия бизнес-форума «Инвестиционный день Павлодара в Москве». - Павлодарскую область отличает уникальное расположение в радиусе 500 км от крупных городов Казахстана и России. В регионе богатые запасы воды и полезных ископаемых. В области производят 65,2% казахстанских ферросплавов, 46,3% бензина и 99,6% глинозёма и необработанного алюминия. 60% добываемого угля приходится на нашу область».





Аким Павлодарской области отметил, что доля Российской Федерации в объёме внешней торговли региона составляет более 40%. Только в 2018 году товарооборот между Павлодаром и регионами России составил около 1,8 млрд долларов, что выше, чем в 2017 году, на 25%, отметили в администрации главы региона. Чтобы увеличить этот показатель, Булат Бакауов призвал российских бизнесменов инвестировать в Павлодарскую область.

Глава региона выразил готовность софинансировать совместные с россиянами проекты. Он заверил, что в Павлодарском Прииртышье готовы оказывать любую поддержку предпринимателям. Помимо единых гарантированных мер господдержки, к видам такого содействия относятся предоставление офиса на безвозмездной основе до двух лет, трудоустройство и определение в учебные заведения членов семьи работников, нанятых инвестором.





Участие в форуме принял и глава национальной компании «Kazakh Invest» Бауржан Сартбаев. Он предложил российским бизнесменам производить в Казахстане товары, которые сегодня Россия импортирует из других стран.

«Наша компания составила список приоритетных стран, и сотрудничество с Российской Федерацией является приоритетным направлением для нас, — заявил Бауржан Сартбаев. — Российских инвесторов в Казахстане привлекают политическая стабильность, наличие законодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, налоговые преференции и развитая инфраструктура. Сегодня с российскими инвесторами ведётся работа по проектам на 4,8 млрд долларов».





Как отметили в пресс-службе акимата Павлодарской области, по итогам форума планируется подписание нескольких двухсторонних соглашений. Кроме того, аким Павлодарской области проведёт ряд встреч с российскими бизнесменами.









Фото пресс-службы акима Павлодарской области.