Булат Бакауов приглашает жителей других регионов страны переезжать в Павлодар

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов на своей официальной странице Instagram опубликовал пост, в котором приглашает жителей из густонаселенных регионов страны переехать в Прииртышье, передает pavlodarnews.kz.

Булат Бакауов отметил, что в этом году в Павлодарской области запущена программа Nurly Ertis. В рамках программы 1241 человек переехали в Павлодарскую область, это 220 семей из столицы и южных регионов.

«Из них больше половины - многодетные семьи. Сейчас каждая семья имеет жилье, а все трудоспособные переселенцы - постоянную работу и стабильный заработок. Их дети обеспечены местами в детских садах и школах. Думаю, о высоком уровне образования в Павлодарской области знает каждый житель страны», - отметил в Instagram аким Павлодарской области.

По словам Булата Бакауова, в Павлодарской области есть 25 тысяч свободных вакансий.

«В Казахстане есть трудоизбыточные регионы, в которых достаточно тяжело найти работу. В нашей же области 25 000 вакансий, из них 10 000 - это постоянные рабочие места. В области действуют крупнейшие промышленные предприятия, активно развивается малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс. Еще раз хотел бы отметить, что в рамках «Nurly Ertis» мы готовы обеспечить каждого жильем, медицинским скринингом, работой и устроить детей в дошкольные и учебные заведения», - заявил Булат Бакауов.

Глава региона попросил всех подписчиков в Instagram поделиться этой информацией.

«Можете отметить желающих знакомых, родственников, которые хотят переехать в Павлодарскую область», - написал Б. Бакауов.