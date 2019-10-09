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Булат Бакауов приглашает жителей других регионов страны переезжать в Павлодар
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов на своей официальной странице Instagram опубликовал пост, в котором приглашает жителей из густонаселенных регионов страны переехать в Прииртышье, передает pavlodarnews.kz.
Булат Бакауов отметил, что в этом году в Павлодарской области запущена программа Nurly Ertis. В рамках программы 1241 человек переехали в Павлодарскую область, это 220 семей из столицы и южных регионов.
«Из них больше половины - многодетные семьи. Сейчас каждая семья имеет жилье, а все трудоспособные переселенцы - постоянную работу и стабильный заработок. Их дети обеспечены местами в детских садах и школах. Думаю, о высоком уровне образования в Павлодарской области знает каждый житель страны», - отметил в Instagram аким Павлодарской области.
По словам Булата Бакауова, в Павлодарской области есть 25 тысяч свободных вакансий.
«В Казахстане есть трудоизбыточные регионы, в которых достаточно тяжело найти работу. В нашей же области 25 000 вакансий, из них 10 000 - это постоянные рабочие места. В области действуют крупнейшие промышленные предприятия, активно развивается малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс. Еще раз хотел бы отметить, что в рамках «Nurly Ertis» мы готовы обеспечить каждого жильем, медицинским скринингом, работой и устроить детей в дошкольные и учебные заведения», - заявил Булат Бакауов.
Глава региона попросил всех подписчиков в Instagram поделиться этой информацией.
«Можете отметить желающих знакомых, родственников, которые хотят переехать в Павлодарскую область», - написал Б. Бакауов.
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