Булат Бакауов поручил трудоустроить специалистов, прошедших курсы переподготовки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов поручил трудоустроить специалистов, прошедших курсы переподготовки. В то же время глава региона обратил внимание на низкие показатели трудоустройства окончивших курсы переподготовки кадров в рамках госпрограммы «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Выступая на аппаратном совещании в областном акимате, Булат Бакауов отметил работу областного управления координации занятости и социальных программ.

«Областным управлением соцзащиты выполняется колоссальный объем работы, - говорит Булат Бакауов. – На республиканском уровне вы смотритесь неплохо. Я не сомневаюсь в том, что заданные министерством показатели по итогам года будут достигнуты».

В то же время аким области затронул вопросы качества и эффективности реализации отдельных направлений госпрограммы «Еңбек». В частности, он обратил внимание на проблему трудоустройства среди обучившихся новым профессиям.





«За 3 года по программе «Еңбек» подготовлено и переобучено немало специалистов, - говорит Булат Бакауов. – Затрачены колоссальные средства, а вакансии как были, так и остались. Где здесь эффективность? По словам главы региона, в области ощущается нехватка рабочих кадров. - Я недавно был на предприятии «СтеклоМир». Там катастрофически не хватает людей. На какое предприятие ни пойдешь, везде говорят, что за 120-150 тыс. тенге люди не хотят работать. На «Нефтехим LTD» такая же проблема. Почему те, кого мы обучаем, не хотят работать?» - возмутился Булат Бакауов.

Как рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Кайрат Нурмагамбетов, одна из причин – отсутствие ответственности у работодателей.

«Мы работаем по заявкам работодателей, - говорит Кайрат Нурмагамбетов. – Взять тот же «Нефтехим LTD». Они просили обучить 139 швей. Мы в течение трех месяцев их подготовили, а «Нефтехим LTD» от них отказался».

По словам руководителя управления, из 137 швей, направленных на предприятие, на работу приняли всего 49 человек. Остальных организация набрала со стороны, не дожидаясь окончания срока обучения.

В данный момент ведомством направлено предложение в Министерство труда и соцзащиты населения РК по ужесточению ответственности работодателей. Отметим, что в этом году краткосрочные курсы подготовки прошли 1234 человека, из которых трудоустроен 701 человек.