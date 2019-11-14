Булат Бакауов: Павлодарская область экспортирует продукцию в 40 стран мира

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Продукция предприятий Павлодарской области ежегодно экспортируется почти в 40 стран мира. Об этом заявил глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках приоритетов Послания при реализации инвестиционных проектов главный упор мы делаем на экспортоориентированную индустриализацию. Объем несырьевого экспорта товаров по области за прошлый год достиг 2 млрд долларов, что в 3 раза превышает уровень 2016 года. С начала текущего года объем экспортных поставок уже составил 1,2 млрд долларов. Продукция наших предприятий ежегодно экспортируется почти в 40 стран мира. Это руды и концентраты медные, глинозем, алюминий необработанный, ферросплавы, проволока алюминиевая, трубы, уголь, электроэнергия, пшеница, крупы», - рассказал аким Павлодарской области на пресс-конференции в СЦК.

Булат Бакауов отметил, что в целях наращивания экспорта отечественной продукции осваиваются новые рынки сбыта.

«К примеру, Экибастузская ГРЭС-1 с этого года начала поставки электроэнергии на рынок Узбекистана. ТОО «Вектор Павлодар» экспортирует легкосплавные автомобильные диски в Российскую Федерацию. «Компания Нефтехим LTD» экспортирует свою продукцию в Россию, Таджикистан и Кыргызстан. Большой потенциал для развития экспортных производств имеет СЭЗ «Павлодар», которая в этом году получила статус представительства Всемирной организации свободных экономических зон. Из 30 видов продукции, производимой участниками СЭЗ, сегодня более половины, 16 видов, уже уходит на экспорт», - подчеркнул Б. Бакауов.

По информации акима, по сравнению с прошлым годом экспортные поставки увеличились в 1,3 раза.