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Булат Бакауов: Павлодарская область экспортирует продукцию в 40 стран мира

14 Ноября 2019 13:25
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Булат Бакауов: Павлодарская область экспортирует продукцию в 40 стран мира

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Продукция предприятий Павлодарской области  ежегодно экспортируется почти в 40 стран мира. Об этом заявил глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках приоритетов Послания при реализации инвестиционных проектов главный упор мы делаем на экспортоориентированную индустриализацию. Объем несырьевого экспорта товаров по области за прошлый год достиг 2 млрд долларов, что в 3 раза превышает уровень 2016 года. С начала текущего года объем экспортных поставок уже составил 1,2 млрд долларов. Продукция наших предприятий ежегодно экспортируется почти в 40 стран мира. Это руды и концентраты медные, глинозем, алюминий необработанный, ферросплавы, проволока алюминиевая, трубы, уголь, электроэнергия, пшеница, крупы», - рассказал аким Павлодарской области на пресс-конференции в СЦК.

Булат Бакауов отметил, что в целях наращивания экспорта отечественной продукции осваиваются новые рынки сбыта.

«К примеру, Экибастузская ГРЭС-1 с этого года начала поставки электроэнергии на рынок Узбекистана. ТОО «Вектор Павлодар» экспортирует легкосплавные автомобильные диски в Российскую Федерацию. «Компания Нефтехим LTD» экспортирует свою продукцию в Россию, Таджикистан и Кыргызстан. Большой потенциал для развития экспортных производств имеет СЭЗ «Павлодар», которая в этом году получила статус представительства Всемирной организации свободных экономических зон. Из 30 видов продукции, производимой участниками СЭЗ, сегодня более половины, 16 видов, уже уходит на экспорт», - подчеркнул Б. Бакауов.

По информации акима, по сравнению с прошлым годом экспортные поставки увеличились в 1,3 раза.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Промышленность, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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