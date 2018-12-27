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Булат Бакауов: Освоение бюджета Павлодарской области в этом году - не ниже 99,8%

27 Декабря 2018 02:00 100
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Булат Бакауов: Освоение бюджета Павлодарской области в этом году - не ниже 99,8%

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Управления ЖКХ и строительства Павлодарской области сумели не допустить существенного неосвоения бюджетных средств в 2018 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам десяти месяцев у нас были вопросы по освоению. По итогам года мы сейчас видим картину: освоение будет не меньше 99,8 процента. То есть мы сегодня видим уже, какие у нас  объекты не успевают закончить работу. Это маленькие объекты - если в общем собрать, 0,2 процента», - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов на встрече с прессой в региональной службе коммуникаций.

По его словам, управление строительства и ЖКХ в уходящем 2018 году отработали достаточно хорошо, и с освоением бюджетных денег проблем нет. Проектов, которые остановились бы, не были бы доделаны или реализованы недобросовестным подрядчиком, нет, за исключением одного жилого дома на улице Циолковского в Павлодаре. Его возводила компания, не сумевшая дальше работать.

«Есть неосвоение: буквально недавно был объявлен конкурс, сейчас подали на обжалование. Причина объективная, поэтому я его неосвоением не считаю», - добавил глава региона.

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Акимат, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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