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Булат Бакауов о «Nurly Ertis»: Переселенцы имеют постоянную работу и стабильный заработок

14 Ноября 2019 14:31
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Булат Бакауов о «Nurly Ertis»: Переселенцы имеют постоянную работу и стабильный заработок

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Как реализуется программа «Nurly Ertis» по переселению многодетных семей, рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы инициировали и получили поддержку Президента и Правительства реализации нового проекта «Nurly Ertis» по переселению многодетных семей из Нур-Султана и трудоизбыточных регионов. В город Экибастуз переехало 235 семей или 1303 человека, из них 862 детей. Все они многодетные семьи. Сейчас все трудоспособные переселенцы имеют постоянную работу и стабильный заработок», - рассказал Булат Бакауов в ходе пресс-конференции в СЦК по итогам социально-экономического развития Павлодарской области.

По его словам, дети также обеспечены местами в детских садах и школах .

«Каждая семья заселена в благоустроенную квартиру. Мы готовы строить по этой программе и дальше, финансированием обеспечены. Имеются готовые площадки для застройки домов с подведенными инженерными магистральными сетями и готовая социальная инфраструктура», - отметил аким.

Ранее Булат Бакауов сообщил, что с января 2020 года все ученики 1-4 классов региона будут получать бесплатное горячее питание.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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