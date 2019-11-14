Булат Бакауов: Мы стараемся оперативно решать проблемы населения

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 52 млрд тенге выделяется на решение социальных вопросов в Павлодарской области. Об этом сообщил аким региона Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом на решение социальных вопросов из бюджета направлено более 52 млрд тенге. Адресная социальная помощь по новому формату выплачена 8609 семьям. Мерами занятости охвачено более 20 тысяч безработных и самозанятых. С начала года создано более 12 тысяч новых рабочих мест, в том числе почти 9 тысяч – постоянных», - сказал Булат Бакауов на пресс-конференции в СЦК.

Он также проинформировал, что реализация активных мер на рынке труда позволила снизить уровень безработицы до 4,7%.

«Решение многих вопросов социального характера мы находим в ходе личных приемов с населением. Это стало возможным благодаря переходу на концепцию, обозначенную Президентом «Слышащее государство». Еженедельно по вторникам на площадке партии «Nur Otan» я провожу приемы граждан. Так же население может обратиться ко мне посредством Instagram и путем записи видеообращения в акимате области. На ежемесячной основе проводятся встречи на площадке «Nur Otan» с точечными группами населения. Это – инвалиды, ветераны, работники здравоохранения и образования, попечительские советы. Аналогично в городах и районах области с населением встречаются акимы, которые проводят личные и выездные приемы, открыли странички в социальных сетях. Я считаю, что на сегодня это наиболее результативный диалог с населением. Мы знаем все их проблемы и стараемся оперативно их решать», - добавил аким.