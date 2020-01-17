Булат Бакауов арестован на два месяца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Решение вынесено в специализированном следственном суде Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бакауова сроком на два месяца. Срок содержания под стражей исчислять с момента фактического задержания», - отметил судья на заседании Балтабай Дунбекбаев.

Булата Бакауова подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой должностью. Прокурор Рустам Садвакасов попросил у суда заключать Булата Бакауова на два месяца, то есть до 16 марта, под стражу, так как, находясь на свободе, экс-аким области может скрыться или помешать расследованию.

Булат Бакауов, между тем, сказал, что с обвинением не согласен.

Ранее сообщалось, в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области.



