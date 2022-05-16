Булат Абилов заявил о создании новой политической партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политический деятель и бизнесмен Булат Абилов объявил о создании партии Bizdin Tandau, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы заявляем сегодня о создании политической партии Bizdin Tandau. Это наш выбор за демократию, свободу, справедливость», - сказал он во время пресс-конференции.

Организация выступает за изменения в Конституцию РК и переход от суперпрезидентской формы правления к парламентской. Также она предлагает выход Казахстана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ликвидацию фонда «Самрук-Казына».

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Казахстане рассматриваются документы четырех новых политических партий. Это «Халық дербестігі», «Ел тірегі», «Намыс», «Байтерек». Всего с 2019 года на регистрацию политической партии свои документы подавали 10 инициативных групп.

Чуть более месяца назад Союз строителей Казахстана заявил о создании новой политической партии «Еңбек».