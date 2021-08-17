Букмекеры создают риски для отмывания преступных доходов - Агентство финмониторинга РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их деятельность в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства финмониторинга РК.

Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.

Деятельность букмекерских контор также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.

В 2020 году в Мангистау сотрудник Банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн тенге. В дальнейшем, часть средств он обналичил через букмекерскую контору. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Важно отметить, что деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане.

Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам.

К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания.

Агентство финмониторинга напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность.