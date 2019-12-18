Букмекерской конторе «Олимп» доначислено 145 млрд тенге налогов – прокуратура

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Букмекерской конторе «Олимп» доначислено 145 млрд тенге налогов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

По требованию прокуратуры Алматы в деятельности ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» и ТОО «Alpha-bet», осуществляющих деятельность под торговым знаком «Олимп», назначена тематическая налоговая проверка.

Проверка проводилась Департаментом государственных доходов Алматы на протяжении 5 месяцев, охвачены вопросы правильности исчисления налога на игорный бизнес за последние 5 лет.

По результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» начислено 62 млрд тенге, а ТОО «Alpha-bet» - 83 млрд тенге.

«Совместная работа заинтересованных ведомств проводилась в рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с теневой экономикой. Взаимодействие и методы по борьбе с теневой экономикой обсуждались на Координационном совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре Алматы», - сообщили в надзорном органе.

В результате в суды заявлено 630 исков о признании сделок недействительными с сомнительными компаниями на сумму свыше 80 млрд тенге, выявлено 150 фирм с признаками «однодневок» с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлено две организованные преступные группы.

Работа по координации деятельности в противодействии теневой экономике находится на особом контроле прокуратуры Алматы.

Ранее в КНБ РК сообщили, что деятельность букмекерской конторы «Олимп» приостановлена. Как сообщалось ранее, ДКНБ РК по города Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».