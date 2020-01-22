Букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 января 2020 года букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт букмекерской конторы.

Как сообщалось, в декабре была приостановлена. деятельность букмекерской конторы «Олимп». ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом города Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

По результатам налоговой проверки департаментом государственных доходов Алматы с учетом пени и штрафов ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» начислено 62 млрд тенге, а ТОО «Alpha-bet» - 83 млрд тенге. В результате букмекерской конторе «Олимп» доначислено 145 млрд тенге налогов.

В суды заявлено 630 исков о признании сделок недействительными с сомнительными компаниями на сумму свыше 80 млрд тенге, выявлено 150 фирм с признаками «однодневок» с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлено две организованные преступные группы.