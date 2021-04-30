Букмекерская контора незаконно работала в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили незаконную деятельность букмекерской конторы в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 апреля около 21:30 сотрудники управления полиции города Жанаозена пресекли незаконную деятельность букмекерской конторы, которая функционировала на улице Жулдыз микрорайона Рахат-3. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли 12 мониторов, столько же системных блоков, один кассовый аппарат и два телевизора.

Материалы направлены в департамент государственных доходов для принятия решения.

Как отметил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев, подобные факты выявляются нередко.